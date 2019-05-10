США обвинили китайцев в крупной кибератаке

Минюст США предъявил обвинения китайской хакерской группировке, которую считает ответственной за взлом в 2015 году базы медицинской страховой компании Anthem и хищение данных 78 млн человек, сообщил помощник генпрокурора США Брайан Бенчковски.

По его словам, группировка базируется в Китае и действует «с чувством безнаказанности». Она «осуществила один из наихудших компьютерных взломов в истории», который был «исключительно сложным».

Хакеры получили доступ к именам, телефонам, электронным адресам, информации о занятости и доходах, номерам социального страхования американцев, передает РИА «Новости».

Кроме Anthem пострадали еще как минимум три крупных фирмы.

Об арестах кого-то из хакеров не сообщалось.