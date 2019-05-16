Космонавты остались без рыбных консервов

В меню космонавтов больше нет рыбных консервов, cообщил главный конструктор космического питания, директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский.

Он пояснил, что Санкт-Петербургский научный институт «Гипрорыбфлот» уже несколько лет как бросил их производство. Теперь развернуть производство «специализированных рыбных консервов» хотят на заводе в Подмосковье, сказал Добровольский.

По его словам, космонавты «требуют» консервы, передает РИА «Новости».

«Космонавты, которые летали, их помнят, поэтому продолжают заказывать, а их нет», – сообщил он.

Прежде производилось 14 наименований рыбных консервов для космонавтов.

На днях была названа стоимость суточного рациона экипажа МКС. Российские ученые раскритиковали рацион питания для космонавтов, разработанный НАСА.

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