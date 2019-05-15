Испортивший наушники кот трогательно извинился перед хозяином

Живущий в Индонезии кот привел в восторг пользователей Сети тем, как извинился перед хозяином за перегрызенные наушники: он решил найти замену испорченной вещи и вместо одного провода принес другой – им оказалась змея.

Житель Индонезии по имени Харианто Фервирра Рамадани поделился в Facebook историей, которая заставила умилиться многих пользователей соцсети. Мужчина рассказал, что воспитывает восьмимесячного котенка, который часто играет с его вещами. Очередным объектом любопытства усатого стали наушники, которые котенок случайно перегрыз.

«Я был очень зол на кота, когда увидел, что наушники сломаны, и я не смогу слушать музыку. Я накричал на него, и он быстро убежал», – рассказал Рамадани.

Уже через час котенок вернулся с подарком для хозяина: вместо перегрызенного провода он принес ему новый, которым оказалась маленькая змея.

«Я был потрясен, увидев, что он вернулся со змеей. Змеи очень редки в наших краях», – рассказал молодой человек.

В то же время Рамадани добавил, что больше он не мог злиться на котенка, ведь он явно чувствовал себя виноватым, попытался извиниться и все исправить, пишет Bored Panda.

Поведение котенка и его охотничьи навыки восхитили пользователей соцсетей, которые поставили под постом более 9 тыс. «лайков».

«Котенок на самом деле думал, что наушники – это змея, он просто хотел помочь своему человеку», – предположил один из пользователей.

«И они еще говорят, что у кошек 10-минутная память. Ему понадобился час, чтобы найти новый «кабель» для хозяина», – добавил другой.

«Я бы тоже не смог злиться на этого милого маленького котенка, он предложил лучшую сделку в мире», – отметил еще один.

Некоторые пользователи попытались угадать мысли котенка. «Вот, держи, человек. Было не так просто поймать этот движущийся «кабель», – написал один из подписчиков.

«Выглядит похоже, значит это то же самое», – добавил другой.

Ранее наглый кот решил помочь своему хозяину, пропалывающему грядки в огороде, но выбрал для этого весьма нестандартный способ.