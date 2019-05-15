Россия указала на странное отношение США к сотрудничеству и санкциям

Глава российского государства Владимир Путин и руководитель внешнеполитического ведомства США Майк Помпео «очень коротко» обсудили санкции против России, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, с российской стороны речь шла о том, что «нельзя вводить санкции» в отношении Москвы и при этом просить ее «сделать что-то» выгодное Вашингтону на международной арене, передает РИА «Новости».