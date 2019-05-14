Политолог: Азаров скорректировал социально-экономический курс в Самарской области

«Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – опытный управленец, эффективно проявил себя после выборов. Но и до выборов он был очень ответственным исполняющим обязанности, его выдвижение – удачное кадровое решение. И результат его работы – яркое тому подтверждение»,– заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

Азаров показал себя как сторонник усиления социальной составляющей – все для людей и области, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Люди все видят, чувствуют, активно участвуют во всех проектах области. Они доверяют Азарову и команде управленцев, которую он сформировал»,–добавил политолог.

По его мнению, Азаров сумел скорректировать социально-экономический курс в регионе, наладить взаимодействие с крупными предприятиями. Кроме того, в своей деятельности Азаров делает акцент на стратегических вопросах развития области и активно вовлекает в обсуждение планов общество, отметил Мартынов.

«В области было много проблем, которые копились годами. Оптимизация региона и привлечение инвестиций дали тот результат, которого удалось добиться Азарову. Тем самым он оправдывает высокое доверие федерального центра и жителей региона»,– заключил политолог.

Азаров был назначен врио губернатора Самарской области 25 сентября 2017 года. В сентябре 2018-го был избран на пост главы региона, общий стаж руководства областью составляет более полутора лет.

За полтора года работы Азаров успел решить целый ряд наиболее острых для Самарской области вопросов, указывают эксперты. В частности, отмечается, что руководитель области вернул значительную часть социальных выплат пенсионерам и льготникам, которые были отменены его предшественником. Кроме того, Азаров пролоббировал ряд инициатив, нацеленных на ускорение экономического развития региона.