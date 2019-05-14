Применение самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

В Сети появилось видео сброса фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала – полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.

Бомба предназначена для поражения хорошо укрепленных и заглубленных целей: командных пунктов, подземных складов и бункеров, сообщает «Российская газета».

Применение бомбардировщиком Су-34 тяжелой управляемой авиабомбы КАБ-1500ПР. Видео Fighterbomber pic.twitter.com/viBEsjdmRk — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 14 мая 2019 г.

Наводящаяся по лазерной отметке бомба способна пробить до 20 метров грунта или три метра армированного железобетона и только затем взорваться.

Точность попадания КАБ-1500 – четыре метра, высота сброса – до восемь километров.

Отмечается, что тяжелые авиабомбы применялись в Сирии. Так, в 2015 году Су-34 сбросил КАБ-1500 на позиции боевиков. Работу бомбардировщика тогда прикрывали истребители Су-30СМ. Не исключается, что появившееся в Сети видео было снято из кабины одного из них – в конце ролика в кадр попадает переднее горизонтальное оперение, характерное для Су-30СМ и Су-34.

Также в апреле 2017 года снайперским ударом тяжелой бомбы был уничтожен бункер террористов у Идлиба.