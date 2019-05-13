Эксперт оценил сообщения о готовности россиян работать без денег

Член конфедерации труда России,член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко прокомментировал газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ согласно которым россияне готовы работать без финансовой заинтересованности.

В России нет ситуации, при которой люди бы не нуждались в средствах и продолжали работать без материальной заинтересованности, полагает Кравченко.

«Это все говориться в сослагательном наклонении, 82% женщин и 85% мужчин трудоспособного населения трудятся или ищут работу, как источник существования, чтобы иметь кусок хлеба и прокормить свои семьи. Все остальное – высосано из пальца», – уверен собеседник.

Традиционное отношение к труду как к источнику радости, по мнению эксперта, может присутствовать. Однако достижение достойного уровня жизни через достойную заработную плату – основной мотивирующий фактор, действующий в любой стране с развитой рыночной экономикой.

«Большинство россиян действительно относятся к своей работе творчески, но зарплата является основным мотивирующим фактором их занятости»,– полагает Кравченко.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти 80% респондентов согласны продолжать трудиться при отсутствии финансовой необходимости. Также по данным опроса, подавляющему числу россиян нравится их работа. Об этом заявили 85% респондентов.