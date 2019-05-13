Крым назвали российским более трети европейцев

Мнения о том, что Крым является частью России придерживаются более трети граждан Германии, Франции и Великобритании, свидетельствуют результаты опроса.

Так, число французов, назвавших полуостров российским, увеличилось на 11% по сравнению с 2016 годом и достигло отметки 37%. В Германии этой позиции придерживаются 38% опрошенных – на 1% больше, чем три года назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.Мнения.

В Британии и США опрос проводился впервые. В Соединенном Королевстве Крым назвали территорией России 34% респондентов. Самая низкая доля людей, разделяющих это мнение, оказалась в США, но и там она составляет 27% опрошенных.

Противоположную точку зрения высказали 34% жителей Франции и Великобритании, 43% жителей Германии и 27% американцев. За три года доля французов, не считающих Крым российским, уменьшилась на 11%, немцев – на 5%. При этом в США 46% респондентов не смогли определиться с ответом – это наибольший показатель во всех четырех странах.

Также во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах мужчины чаще женщин соглашались с утверждением, что Крым – это часть России. Эту позицию поддерживают в основном французы, британцы и американцы с высшим образованием, а также представители старшего поколения. В Германии ситуация кардинально отличается: немецкая молодежь и люди с более низким уровнем образования, а также женщины чаще называют Крым российской территорией.

Исследование провела Ifop – старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. В опросе приняли участие 4 тыс. 10 человек старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности в 95%.

Тем временем депутат итальянского регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери заявил, что сообщения о ситуации в Крыму в европейских СМИ не соответствуют действительности, поэтому посещающие полуостров европейские депутаты стремятся донести до своих народов сведения о реальном положении дел.

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