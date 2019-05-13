В Совфеде объяснили, почему ЕС не станет вводить санкции за паспортизацию Донбасса

«Они понимают, что паспорта на Украине выдает не только Россия, но и Венгрия, Польша. Тогда нужно вводить санкции и против этих стран», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя возможность введения ЕС новых санкций против России из-за выдачи паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В понедельник глава МИД Чехии Томаш Петричек сообщил, что ЕС не рассматривает введение новых ограничений против России за предоставление упрощенного гражданства жителям ЛНР и ДНР. Тем временем глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ЕС все же должен ввести новые санкции.

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, ЕС вряд решится вводить новые ограничения. Он отметил, что невнятная и откровенно русофобская политика украинских властей уже изрядно напугала европейцев.

«Они понимают, что Украина втягивает их в конфликт с Россией, что для ЕС неприемлемо. Кроме того, паспорта на Украине выдает не только Россия, но и Венгрия, Польша. Тогда нужно вводить санкции и против этих стран», – сказал сенатор.

Он также считает, что заявление литовского министра не имеет особого веса. «Балтийские страны выполняют роль проводников американской политики в отношениях с Россией. Для того, чтобы ввести новые санкции против России, все 28 стран Евросоюза должны проголосовать «за». Это будет крайне сложно без прямого и жесткого давления Вашингтона. Потому я допускаю, что санкции за паспортизацию вводить не будут. Все поняли, что это бессмысленно, и никакой пользы для США и ЕС в этом нет», – заключил парламентарий.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных ДНР и ЛНР. Власти Украины признали недействительными российские паспорта и призывали европейских партнеров принять такое же решение. 10 мая президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель просил Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы.