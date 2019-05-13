Водитель обстрелял автобус в Москве

Водитель автомобиля открыл стрельбу из пневматики по автобусу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Мужчину удалось задержать по горячим следам. У водителя был при себе пневматический пистолет, передает РИА «Новости».

«В 6.50 поступила информация от очевидца о том, что водитель иномарки выстрелил в автобус. Сотрудники полиции задержали водителя и обнаружили у него пневматический пистолет», – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий по привлечению к ответственности виновного.