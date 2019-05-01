Функции секретаря cовбеза Грузии доверены бывшему лектору МГУ

Секретарем нового cовбеза Грузии, первое заседание которого состоится в среду, стал вице-премьер, министр МВД Георгий Гахария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Распоряжение об этом издал премьер-министр Мамука Бахтадзе.

В связи с рядом изменений в грузинскую конституцию СНБ был упразднен в прошлом году, теперь он создан заново как совещательный орган при главе правительства для планирования и координации политики безопасности.

Георгий Гахария является одним из самых авторитетных грузинских министров.

В 1994-2002 годах он обучался в МГУ, где получил степень сначала магистра политических наук, а затем по управлению бизнесом.

В 2006-2009 годах он также был в МГУ приглашенным лектором.