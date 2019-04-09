Российские хирурги достали иголку из сердца военнослужащего

Врачи центра Центрального военного клинического госпиталя Вишневского провели редкую операцию, удалив из сердца швейную иголку, находившуюся неделю в теле жителя Саратова.

Об операции рассказал «Московскому комсомольцу» хирург госпиталя Вишневского Автандил Бабунашвили.

Пациент использовал иглу в качестве зубочистки, а потом просто забыл ее на кровати. Когда мужчина переворачивался во сне, иголка вошла в его тело. К врачам мужчина обратился спустя неделю, когда кожа вокруг прокола уже воспалилась и начала покрываться гнойниками. При попытке саратовских медиков достать инородный предмет иголка сломалась и ушла вглубь тела, застряв в межжелудочковой перегородке. Пациента пришлось срочно везти в госпиталь Вишневского. Сообщается, что для проведения операции хирургам потребовалось остановить мужчине сердце.

По словам Бабунашвили, с таким случаем врачи столкнулись впервые, при этом существовал высокий риск гибели пациента.

«Мы удаляли из сердца обрывки катетера, но с попаданием иголки в сердце не сталкивались. Хочу сказать, что коллеги молодцы – это довольно сложная операция. Когда иголка попала в тело человека, а потом стала продвигаться к сердцу, риск, что он погибнет, был достаточно высок. Это опасная ситуация. В любой момент могли последовать осложнения. Мужчина вовремя попал в надежные руки», – сказал Бабунашвили.

Аналогичный случай произошел в 2016 году в Кабардино-Балкарии, где у 13-летней обнаружили в сердечной сумке швейную иголку. Операция по извлечению предмета длилась несколько часов.

Ранее сообщалось, как житель Китая четыре года прожил с зубочисткой в сердце, проглотив ее по ошибке вместе с напитком.