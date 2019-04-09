Компания МТС подала иск против Туркмении на 1,5 млрд долларов

В Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (МЦУИС) поступил иск против Туркмении от российского сотового оператора МТС.

«Общие потери МТС в настоящее время оцениваются в 1,5 миллиарда долларов. МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего ее исхода и получения реального возмещения», – цитирует РИА «Новости» сообщении оператора.

С 29 сентября 2017 году оператор МТС приостановил оказание услуг связи в Туркмении в связи с действиями «государственной телекоммуникационной компании «Туркментелеком», которые привели к отключению международных и междугородных зональных услуг связи и доступа в интернет».

Летом 2018 года компания подала против Туркмении иск в МЦУИС, сумма которого составляла 750 млн долларов.