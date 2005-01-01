ЦБ назвал ситуацию в экономике России близкой к равновесию

Банк России оценивает текущую ситуацию в отечественной экономике как близкую к равновесию, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Апрельской международной научной конференции в Высшей школе экономике.

«Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста», – сказала Юдаева, передает «Интерфакс».

При этом она отметила, что показатель безработицы и многие другие показатели «находятся на исторически достаточно низком уровне». «В этой ситуации существенных инфляционных рисков мы не видим», – подчеркнула Юдаева.

По ее словам, потенциал экономического роста в России связан с такими факторами, как инвестиционный климат и человеческий капитал.

В феврале аналитики, комментируя то, что несмотря на санкции, агентство Moody's впервые с 2014 года вернуло российским финансам «инвестиционный» уровень рейтинга, заявили, что «Россия многое привела у себя в порядок. Теперь страна не находится в ситуации, когда падение нефтяных цен полностью ее сокрушит».