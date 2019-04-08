Доллар упал ниже 65 рублей

Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти, доллар упал в цене ниже 65 рублей, следует из данных торгов.

Курс доллара в ходе торгов снижался на 34 копейки, до 65 рублей, курс евро – на 11 копеек до 73,19 рубля. В понедельник доллар уже дешевел до минимума с 29 марта, до 64,96 рубля, передает РИА «Новости».

Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти. В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель впервые с 12 ноября 2018 года. Так, по состоянию на 18.36 мск нефть этой марки дорожала на 0,81% – до 70,91 доллара за баррель, а чуть ранее достигала отметки в 71,02 доллара.

Цена нефти марки WTI увеличивалась на 1,49% – до 64,02 доллара за баррель.

Утром в понедельник рубль рос относительно доллара и евро.