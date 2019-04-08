На памятном знаке УПА в Харькове устроили мусорную свалку

В Харькове памятный знак воинам УПА* в Молодежном парке забросали строительным мусором.

Фотографии с места свалки разместил в Facebook руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

По словам Позднякова, памятник расположен в 100 метрах от Киевского районного отделения полиции.

По информации «Страна.ру», информация об инциденте проверяется правоохранителями.