«Рейтинг травли» медиаперсон возглавили Муждабаев, Скабеева и Киселев

Третий «Рейтинг травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

Третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» возглавил экс-сотрудник «Московского комсомольца», а ныне – замглавы крымско-татарского телеканала ATR (Украина) Айдер Муждабаев (коэффициент травли 35,5%). Журналиста стали травить в соцсетях после того, «как он опубликовал пост в Facebook с призывом расстреливать украинцев, голосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского». Кроме того, Муждабаев заявил, что в стране неизбежен новый «майдан», а Украина потеряет еще шесть-восемь областей.

На втором месте – телеведущая Ольга Скабеева, коэффициент негатива в ее адрес составил 32,3%. Упоминания о Скабеевой на минувшей неделе также были связаны с шутливым заявлением журналистки о намерении участвовать в выборах президента Украины.

Третье место занял Дмитрий Киселев с коэффициентом негатива 13,2%. Причиной травли журналиста стало обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить его высказывание в программе «Вести недели» о том, что «репрессивное мышление» является частью российской культуры.

Телеведущая Ксения Собчак (коэффициент травли – 7,9%) заняла четвертую строчку рейтинга. Ее затравили из-за «Программы перемен для Санкт-Петербурга», которую телеведущая опубликовала в блоге на сайте «Эха Москвы». Кроме того, ее обвиняют в издевательстве над участниками шоу «Осторожно, Собчак!».

Замыкает пятерку рейтинга проживающий в настоящее время на Украине российский журналист Аркадий Бабченко (коэффициент негатива – 6,7%). Травля в соцсетях в первую очередь связана с постом Бабченко о том, что 68% пришедших на выборы украинцев отдали голоса за «пророссийских кандидатов».

Кроме того, в топ-10 «Рейтинга травли» медиаперсон вошли журналист Юрий Дудь (5,1%), телеведущий Владимир Соловьев (4,9%), блогер Илья Варламов (3,6%), телеведущий Андрей Малахов (3,3%), а также главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (3,1%).

На прошлой неделе лидером рейтинга стала журналистка Божена Рынска.

Рейтинг показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах. Исследование по просьбе телеканала проводит компания «Крибрум». Специалисты отслеживают почти все публикации Рунета – в среднем около 100 млн комментариев в сутки, все они попадают в базу данных для дальнейшего анализа.