Лоза ответил «схильнувшему» Лебединскому на предложение «поклониться Украине»

Музыкант Юрий Лоза ответил на слова певца Алексея Лебединского (Профессора Лебединского) о том, что Россия должна «поклониться в ноги Украине».

Как заявил Лоза, Лебединский «схильнул» в США.

«Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию?» – приводит его слова RT.

Лоза не удивился призыву Лебединского, который «уже несколько лет» проживает в США: «Да и что он другое может думать, находясь в Америке».