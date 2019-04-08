Британия собралась ужесточить надзор за интернетом

В Великобритании создадут независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз, сообщило британское министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.

В числе угроз названы экстремистские материалы, преследование в Сети, троллинг, насилие, преступления против несовершеннолетних, незаконные виды порнографии, криминал и терроризм, передает РИА «Новости».

Власти Великобритании заявляют, что хотят превратить страну в самое безопасное для пользователей интернета государство.

Министерство подчеркнуло, что регулятор необходим для «ужесточения существующих стандартов», он должен будет следить за онлайн- и высокотехнологичными компаниями. Если те не обеспечат меры по защите пользователей, могут последовать не только штрафы, но и персональные шаги против руководителей, а также блокировка активов фирм.

Под надзор регулятора попадут социальные медиа, хостинговые провайдеры, форумы, мессенджеры и поисковики.

Финансировать деятельность регулятора планируется за счет сбора с высокотехнологичных компаний.

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