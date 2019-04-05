Выяснилось, жители каких стран предпочитают путешествия по России

Больше всего авиабилетов в Россию за первый квартал 2019 году приобрели жители Китая, Турции и Латвии.

Сервис Skyscanner проанализировал данные по бронированию авиабилетов более чем из 150 стран, сообщает РИА «Новости».

Наибольший интерес к России демонстрируют жители Китая. В первом квартале 2019 года турпоток из этой страны увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+56%).

Отмечается и рост количества бронирований перелетов из Турции и Латвии (на 51% и 46% соответственно), Южной Кореи (на 36%) и Кипра (на 35%).

Увеличение интереса к путешествиям в Россию замечено также в Таиланде, Украине, Израиле, Белоруссии и Нидерландах.

По данным сервиса, чаще всего иностранные туристы отправляются в Москву, Владивосток, Санкт-Петербург, Иркутск и Сочи.

Ранее сообщалось, что помимо столиц иностранцы охотно едут в Крым.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД