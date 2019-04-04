Названы самые популярные среди иностранцев города России

В топ наиболее популярных у иностранных туристов городов и регионов России вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Крым и Краснодарский край, сообщает ТурСтат.

Москву в 2018 году посетили более 5 млн зарубежных гостей, Санкт-Петербург увидели 3,9 млн иностранцев, Подмосковье посетили более 2 млн человек, передает РИА «Новости».

Замкнули пятерку Краснодарский край и Крым, которые посетили примерно по 1 млн туристов.

В десятку также вошли Приморье (более 650 тыс. человек), Татарстан (346 тыс. человек), Иркутская область (295 тыс. человек), Нижегородская область (более 200 тыс. человек) и Владимирская область (более 200 тыс. человек).

Лидерами по темпам роста турпотока стали Крым, Приморский край и Иркутская область (Байкал).

Рейтинг составлен по результатам анализа данных статистики въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году, а также экспертных оценок.

Ранее сообщалось, что турпоток в Крым вырос на 40%.

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