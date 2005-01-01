В Совете Федерации прокомментировали наступление Хафтара на Триполи

«Ливия перестала существовать как государство, в стране образовалось многовластие. Сейчас Хафтар принимает меры, цель у него благая. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя решение маршала Хафтара занять столицу Ливии.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара поддерживают вооруженные силы страны, однако сейчас рано делать какие-либо прогнозы по развитию ситуации.

«В Ливии сейчас все настолько запутанно и сложно. Пока нужно наблюдать»,- сказал сенатор. При этом Джабаров отметил, что Москва «будет поддерживать тот режим, который поддерживает ливийский народ».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения его от террористов» и призвал жителей города «сложить оружие и поднять белый флаг». Он также поручил обеспечить безопасность иностранцев в Триполи и не стрелять в мирных граждан, сообщал телеканал Al-Arabia. В ответ глава правительства национального согласия Файез Саррадж приказал подконтрольным ему войскам защитить мирных граждан, писала газета Al-Marsad.

Ситуация в Ливии обострилась после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране начался политический кризис, установилось двоевластие. На востоке Ливии заседает избранный парламент. Восточная часть Ливии контролируется командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, чья армия ведет долгую борьбу с террористами. На Западе страны, в Триполи заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке Евросоюза и ООН.