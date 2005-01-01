Основатель «Магнита» признался, почему продал сеть

Российский бизнесмен и основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий впервые объяснил, почему принял решение продать торговую сеть.

В интервью изданию The Bell Сергей Галицкий сказал, что одной из главных причин продажи сети было постоянное психологическое напряжение.

«Очень большая персонификация компании со мной. 6 тыс. автомобилей ежедневно на просторах российских дорог. Что бы ты ни делал, очень высоки риски тяжелого ДТП. Ты не можешь на 100% контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день – это для меня очень сложно. Я привык ситуацию держать под полным контролем. Когда бизнес так сильно персонифицирован, каждое новое открытие магазина, распределительного центра, каждая новая машина уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», – пояснил Сергей Галицкий.

Он отметил, что пытался бороться с этим, применял новые системы видеоконтроля на транспорте, в магазинах и распределительных центрах, но полного контроля над ситуацией это все равно не давало.

В качестве второй причины основатель «Магнита» назвал возраст: «Та интенсивность, которая у меня была в компании, для моих лет уже была разрушительной. Бизнес – это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35–40 лет, ты уже не можешь делать в 50. Это понимание не приходит сразу: ты думаешь: ничего, сейчас отдохнешь в выходные, на праздники, и все начнется заново. Ты не можешь сразу смириться с тем, что ты уже не тот, кем был. <...> Когда ты знаешь себя 35-летнего, ты не можешь смириться с собой 50-летним. В Древнем Риме считали, что каждый гладиатор должен своевременно и достойно умереть».

Также Галицкий отметил, что не был готов перестраивать свою компанию из предпринимательской в менеджерскую: «Я понимал, что не смогу просто раз в полгода появляться на встречах в совете директоров, с умным лицом рассматривать какие-то бумаги. Потому что я всегда брал ответственность за то, что я делал».

Еще одним фактором, повлиявшим на продажу сети, стало увеличение госрегулирования. «Это не только в России, возьмите Facebook – его руководителя вызывают в Конгресс, заставляют там оправдываться, это удел всех больших компаний. Но когда ты ежедневно заточен на поиск оптимальных бизнес-решений, то, что ты все больше времени должен уделять диалогу с госорганами... Для меня очень сложно как предпринимателя по своей сути, и это не моя сильная сторона», – сказал он.

Ранее Сергей Галицкий попал в ретинг Forbes среди миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году. На данный момент он занимает 28 место среди богатейщих бизнесменов России, его состояние оценивается в 4 млрд долларов.