В американском штате Юта узаконили блуд

Губернатор штата Юта Гэри Герберт подписал законопроект о декриминализации секса вне брака.

О подписании законопроекта об отмене уголовной ответственности за внебрачные связи сообщает американское издание Time.

До последнего времени в штате Юта действовал принятый в 1973 году закон о запрете так называемого блуда, то есть внебрачного секса. За нарушение предусматривалось наказание в виде штрафа от 1 тыс. долларов и тюремного срока до шести месяцев.