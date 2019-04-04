Венесуэла выразила надежду на российский опыт защиты от блэкаутов

Каракас заинтересован в помощи России при защите от саботажа электросистемы страны, заявил вице-президент Венесуэлы, министр по планированию Рикардо Менендес.

Комментируя «саботаж и атаки на электросистему Венесуэлы», он отметил, что «у России есть экспертиза в плане защиты систем обеспечения». Каракас рассчитывает на сотрудничество со странами, которые являются «добрыми друзьями» Венесуэлы. По его словам, Венесуэле необходимо «соорудить надежную защиту от любых подобных атак в будущем».

Каракас и Москва обсуждают возможность заключения соглашения в сфере электроэнергетики, передает РИА «Новости».

Менендес также рассказал, что вопрос переноса офиса нефтяной компании PDVSA из Португалии в Россию в настоящее время находится на станции проработки и идет в соответствии с планом. Он не уточнил сроки, в которые может произойти перенос офиса нефтекомпании в Москву, передает ТАСС.

Напомним, в Венесуэле произошла серия блэкаутов. Президент страны Николас Мадуро заявил, что недавние масштабные сбои в электроснабжении республики были вызваны «электромагнитными атаками».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД