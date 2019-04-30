Министры энергетики России и Белоруссии обсудили отношения в газовой сфере

Министр энергетики России Александр Новак провел встречу в Москве с белорусским коллегой Виктором Каранкевичем, сообщил знакомый с повесткой встречи источник.

Источник сообщил, что встреча министров состоялась во вторник, на ней «обсуждались вопросы в газовой сфере», передает ТАСС.

Другой источник в отрасли рассказал, что Каранкевич находится с рабочей поездкой в Москве, где запланированы переговоры в Минэнерго по вопросу стоимости российского газа для Минска с 2020 года, передает РИА «Новости».

Ранее Каранкевич сообщал, что планируется его встреча с российским коллегой Александром Новаком по цене на российский газ для Минска с 2020 года.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко говорил, что в соответствии с решениями, принятыми в рамках группы высокого уровня Союзного государства, рабочие группы по линии министерств энергетики должны подготовить предложения до 30 апреля по вопросам цены на газ с 2020 года.