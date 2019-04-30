Начались перевозки по «единому» билету в Крым

Во вторник начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по «единому» билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы, а также через международный аэропорт Анапы (Витязево).

Количество реализованных «единых» билетов на 30 апреля достигло отметки в 73 тыс. 241. Из них в Крым – 47 тыс. 187 проездных документов, из Крыма – 26 тыс. 54, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Данил Иванов, заместитель генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция», сообщил, что «сегодня в 00:20 первым рейсом из Краснодара отправились 54 пассажира. Первым утренним рейсом из Анапы в Крым путешествуют 74 пассажира. Всего на майские праздники единым билетом планируют воспользоваться более четырех тысяч человек».

При этом «в 2018 году за этот же период было перевезено 3 тыс. 308 пассажиров».

По итогам проведенного в соцсетях опроса среди пассажиров, следующих по «единому» билету, 22% путешествующих в предстоящий курортный сезон выбирают Евпаторию, 18% – Ялту, 15% – Судак. Феодосии и Севастополю отдают предпочтение 14% и 10% соответственно. В Керчь планируют поездку 4% участников опроса, в Симферополь – 2%. Другие города в Крыму выбрали 15% респондентов.

«Единый» билет с железнодорожной составляющей можно приобрести за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе и в Сети на сайте ОАО «РЖД».

«Единый» билет с использованием авиационного транспорта можно оформить в авиакассах и на сайтах сервиса путешествий в разделе «Авиабилеты», указав пунктом прибытия один из городов Крыма, а также по прилету в кассах при предъявлении авиабилета.

Узнать расписание и детали поездки можно также на сайтах www.fly-bus.ru и www.transdir.ru

В туристический сезон (с 30 апреля до 30 сентября) 2019 года перевозки будут осуществляться в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Стоимость поездки остается неизменной с 2015 года. Дети до пяти лет путешествуют бесплатно с предоставлением отдельного места в автобусе.

Перевозки по «единому» билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются с 2014 года, а интермодальные перевозки с использованием авиационного транспорта реализуются АНО «ЕТД» с 2016 года.

Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города и санатории Крыма. В 2018 году в рамках проекта Fly&Bus с пересадкой в аэропортах Симферополя и Анапы было перевезено 69 тыс. 686 пассажиров. За пять курортных сезонов услугой «единый» билет воспользовалось порядка двух миллионов пассажиров.

Ранее стало известно, что Крым заработал на туристах 700 млн рублей за три месяца. При этом значительно увеличился поток украинских туристов на полуостров.

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