В Якутии осудили вербовщика международной террористической организации

Дальневосточный окружной военный суд приговорил к реальному тюремному сроку вербовщика международной террористической организации, который работал на территории Якутии, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Следствием было установлено, что гражданин Киргизии, находясь по месту пребывания в Якутии, осуществлял поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности в интересах международной террористической организации, передает ТАСС.

«Для реализации своих преступных замыслов убежденный сторонник радикального ислама использовал социальные сети. Так, осужденный с помощью личной страницы в сети Интернет осуществлял размещение материалов, оправдывающих и поддерживающих деятельность террористов. Кроме этого распространял на своей персональной странице и в интернет- сообществах различного рода материалы с призывами подражать им. При этом доступ для просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц», – рассказали в управлении.

Задержание подозреваемого было проведено осенью 2018 года. Задержанный гражданин Киргизии был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

Напомним, в ноябре 2017 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов – вплоть до пожизненного лишения свободы.