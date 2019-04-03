Муфтий Крыма пожертвовал миллион на православный монастырь

Председатель Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаев пожертвовал 1 млн рублей на строительство мужского православного монастыря преподобного Лазаря Муромского в селе Скалистом.

Муфтий сообщил о пожертвовании во время встречи с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии.

Владыка Лазарь в свою очередь подарил муфтию двухтомный альбом о жизни святителя Луки Крымского «Да светит всем!» с дарственной надписью. На встрече стороны обсудили деятельность Межконфессионального совета Крыма «Мир – дар Божий», говорится в сообщении.

Летом прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров пожертвовал 1 млн рублей на восстановление Успенской церкви в Кондопоге.