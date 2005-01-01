Племянницу Скрипаля с мужем назвали виновниками драки в Ярославле

Свидетельница инцидента в офисе ТСЖ в Ярославле Анна Иванкова заявила, что драку спровоцировали племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория и ее муж Арсений.

Иванкова, которая попала на видеозапись инцидента, сообщила, что конфликт произошел во время подсчета голосов – накануне прошло общее собрание жильцов, из правления ТСЖ были исключены друзья Скрипаль (саму Скрипаль исключили еще раньше, ее супруг оставался в правлении).

Скрипаль, ее муж и еще несколько членов ТСЖ захотели быть наблюдателями при подсчете голосов, а когда получили разрешение, то потребовали «отдать им все документы», передает РИА «Новости».

Муж Скрипаль «ни с того ни с сего» схватил «за шкирку» главу ТСЖ Игоря Черанева, «начал толкаться», после чего «на Игоря набросилась Виктория», рассказала Иванкова.

«Я начала кричать, чтобы вызвали полицию», – добавила Иванкова.

По ее словам, Черанев отбивался, не видя ничего перед собой – ему царапали лицо.

При этом пришедшие вместе со Скрипаль люди снимали происходящее на телефон. Видео, которое было опубликовано в Сети, смонтировали, чтобы изобразить ситуацию однобоко, сказала Иванкова.