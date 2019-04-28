Опубликовано видео последствий падения башенного крана на офис Google в Сиэтле

В американском Сиэтле на проезжую часть рухнул башенный кран, погибли четыре человека, еще трое госпитализированы; также оказалось повреждено здание корпорации Google.

По данным Mirror, рухнувший кран повредил здание офиса Google, которое строилось на протяжении двух лет. Также повреждены шесть машин. Инцидент произошел в результате сильного ветра, сообщает «Звезда», публикуя видео инцидента.