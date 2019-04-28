Детям в Британии захотели запретить лайки

Британский орган по защите персональных данных хочет запретить детям до 18 лет ставить лайки в социальных сетях, соответствующее предложение рассмотрит парламент и в случае одобрения оно может вступить в силу до конца года, сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF.

По мнению представителей Офиса комиссара по информации (ICO), кнопка «Мне нравится» – это инструмент манипуляции, призванный заставить ребенка проводить в социальной сети больше времени. Только на Facebook ежеминутно пользователи ставят более 4 млн лайков, передает ИноТВ сообщение SRF.

Для молодого поколения, выросшего с Facebook, Instagram, Snapchat и другими социальными сетями, лайки стали естественной частью жизни. Для них эти цифровые признания в симпатии стали своего рода электронной валютой, зачастую хорошее настроение детей зависит от количества полученных лайков.

В британском Офисе комиссара по информации убеждены, что лайки подталкивают детей проводить как можно больше времени в социальных сетях. Кроме того, в озвученных ими предложениях содержится запрет на слежку за местонахождением ребенка. Если родители осуществляют такую слежку, они должны сообщить об этом ребенку. Кроме того, детям предлагается запретить создавать пользовательские анкеты, позволяющие пересылать им подходящую рекламу.

В середине апреля сообщалось, что социальная сеть Instagram рассматривает вариант, при котором количество оставленных лайков будет скрыто от всех пользователей, кроме автора поста.