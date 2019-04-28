Президент Грузии разругалась с правящей партией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, победившая на выборах в конце прошлого года при поддержке «Грузинской мечты», не контактирует с лидерами правящей партии, в том числе с ее председателем миллиардером Бидзиной Иванишвили. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным телекомпании «Рустави-2», последним примером возникшего конфликта стало проведение Саломе Зурабишвили на днях приема в президентском дворце, отстроенном еще при Михаиле Саакашвили. Из-за того, что предыдущий президент Георгий Маргвелашвили отказался покидать этот дворец, он попал в опалу к правящей партии. Зурабишвили работает в другой резиденции, но продолжает использовать дворец в церемониальных целях. Более того, она пригласила на прием Маргвелашвили.

«Это стало очень неприятным сюрпризом для Бидзины Иванишвили», – отмечает телекомпания. После этого приема руководитель администрации Зурабишвили подал в отставку.

Конфликт, отмечает телекомпания, вызревал несколько месяцев. Зурабишвили хотела быть главным докладчиком на торжествах в честь векового юбилея парламентаризма в Грузии, но ей в этом отказали, и в качестве демарша она вообще не приняла участие в мероприятии.

Также президент «неоднократно обижалась» на премьер-министра Мамуку Бахтадзе и председателя парламента Ираклия Кобахидзе в феврале, когда Грузия отмечала «День советской оккупации» – в годовщину советизации Грузии Красной армией. Напомним, что это произошло в 1921 году, после чего ее предки бежали во Францию, где она и выросла. На церемонию в «День советской оккупации» в этом году ее не пригласили.

По мнению экспертов, раскол будет становиться глубже, причиной могут стать зарубежные визиты Зурабишвили, если она захочет представлять Грузию за рубежом.

Грузия – парламентская республика, у президента ограниченные полномочия.