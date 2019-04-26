ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Банк России с 26 апреля отзывает лицензию у Холдинвестбанка.

На сайте регулятора сообщается, что с 26 апреля отзывается лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Коммерческий Банк «Холдинвестбанк».

Причина решения не указывается.

Соответствующая информация на сайте Холдинвестбанка отсутствует. Там указывается, что банк имел лицензию ЦБ «на право осуществления банковских операций со средствами юридических и физических лиц в рублях № 2837 от 16 мая 1994 года и иностранной валюте от 2 октября 1998 года».

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д банка».