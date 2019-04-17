ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д банка».

По данным ЦБ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Также банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;

В деятельности «Тройка-Д банк» имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.

«Тройка-Д банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация на 1 апреля занимала 185-е место в банковской системе РФ.