На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв

Новый взрыв прогремел на западе Шри-Ланки в районе города Пугода, сообщил ланкийский информационное интернет-издание «Ньюсферст».

Полиция Шри-Ланки выясняет обстоятельства взрыва, передает ТАСС.

По информации интернет-издания «Ада Дерана», взрыв небольшой мощности произошел неподалеку от городского суда. Информация о пострадавших пока не поступала.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, пострадали – более 500.

В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и гостиницах. В серии атак были задействованы девять смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки, в ходе расследования терактов задержаны более 60 человек.