Победитель кадрового конкурса стал и.о. замглавы правительства Сахалина

Победителя кадрового конкурса «Команда Сахалинской области» Кирилла Подберезного назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона, сообщили в пресс-службе сахалинского правительства.

«Кирилл Подберезный приступил к работе в новой должности 23 апреля. В правительстве (Сахалинской области) он будет курировать вопросы привлечения инвестиций и реализации стратегических программ», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Региональное правительство организовало проект «Команда Сахалинской области» по принципу всероссийского конкурса «Лидеры России», согласно поручению временно исполняющего обязанности губернатора области Валерия Лимаренко. Проект реализовали при поддержке некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Ранее огласили имена 55 победителей проекта, среди которых выбирались претенденты на руководящие посты в правительстве региона и других госструктурах.

Подберезный родился 28 октября 1980 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Менеджмент». В 2003–2006 годах был замначальника отдела кредитования филиала ОАО «Банк Зенит», после чего шесть лет проработал заместителем управляющего филиалом ОАО «Банк ВТБ» в Санкт-Петербурге.

С 2012 года работал начальником управления развития и реструктуризации блока по развитию и международному бизнесу государственной корпорации «Росатом». До назначения на новую должность после победы в проекте был исполняющим обязанности советника губернатора.