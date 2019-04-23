Более половины стран еврозоны погрязли в долгах

Задолженности 11 из 19 стран еврозоны превышают 60% от ВВП этих государств, что для стран Евросоюза «считается потолком».

Наибольшие долговые значения зарегистрированы в Греции, Италии и Португалии, передает Bloomberg.

Так, долги Греции составляют примерно 180% от ВВП страны. На втором месте оказалась Италия с долгом порядка 130% от валового внутреннего продукта. Тройку замыкает Португалия примерно со 120% долга от ВВП.

Среди лидеров по долгам также оказались Франция, Германия, Испания и Ирландия.

Согласно опубликованным данным, задолженности правительств стран еврозоны по-прежнему значительно выше, чем они были до финансового кризиса в 2008 году, даже несмотря на то, что в 2018 году они снизились по сравнению с предыдущим годом.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как действия Пекина по расколу задолжавшего Евросоюза могут быть выгодны России.