Посол прокомментировал заявление об «антиармянской риторике» на российском ТВ

Российские телеканалы не ведут целенаправленной антиармянской риторики, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин, комментируя заявление депутата парламента Армении от правящего блока «Мой шаг» Нарине Тухикян, которая предложила ограничить вещание российских каналов.

«Я не могу сказать, что слежу за всеми передачами российских телеканалов, но не думаю, что речь может идти об антиармянской риторике. Могут высказываться какие-то мнения, какие-то оценки, которые являются оценками тех людей, которые их высказывают. Что касается освещения армянской тематики в российских СМИ, антиармянской назвать ее никак нельзя», – передает слова Копыркина ТАСС.

Он добавил, что такие проявления на российском ТВ не соответствовали бы ожиданиям населения России и телезрителей, так как общества двух стран «тесно связаны узами дружбы».

10 апреля Тухикян заявила, что отдельные российские телекомпании показывают передачи антиармянксого толка. По ее словам, нужно ограничить трансляции этих каналов на территории Армении.

Глава Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявил, что это будет нецелесообразно.