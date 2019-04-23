При подсчете голосов на выборах в Индонезии от утомления умерли 92 человека

Не менее 92 человек умерли из-за сильного переутомления при подсчете голосов на всеобщих выборах в Индонезии, сообщил председатель ЦИК Индонезии Ариф Будиман.

По словам Будимана, еще 374 человека пожаловались на проблемы со здоровьем, вызванными усталостью после подсчета голосов, продолжавшегося сутки, передает ТАСС.

В числе погибших оказался глава избирательного участка населенного пункта Адодо Молу в провинции Малуку, скончавшийся во время пленарного заседания по подведению итогов выборов.

Отмечается, что прошедшие 17 апреля всеобщие выборы в Индонезии стали самыми крупными в мире. Кроме президента страны индонезийцы выбирали депутатов двух палат парламента и местных законодательных органов. Свои кандидатуры выдвинули почти 240 тыс. политиков, претендовавшие на 20 тыс. мест. По всей стране действовало более 813 тыс. избирательных участков.

Явка на выборах достигла 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса.

Ранее о своей победе на президентских выборах в Индонезии объявил действующий президент Джоко Видодо .

На выборах в парламент Индонезии баллотировался индонезийский политик и эколог Михаил Горбачев Дом, названный в честь первого президента СССР.