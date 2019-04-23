Сванидзе оценил версию ФБР о бегстве Гитлера на подлодке

«Нет никакого намека на то, что эта версия может иметь отношение к реальности», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист, историк Николай Сванидзе, комментируя публикацию досье ФБР о вероятном побеге Гитлера в Аргентину.

По мнению Сванидзе, версия о планах Гитлера сбежать в Аргентину на подлодке – это бред сивой кобылы.

«Есть подтвержденные доказательства того, что это было не так. Найдены фрагменты его скелета, а именно челюсть, и есть масса свидетельств того, что он кончил свою жизнь именно так, как сообщается в официальных документах, он ее кончил вместе с Евой Браун», – подчеркнул историк.

Версию о том, что Гитлер мог находиться в Аргентине какое-то время до самоубийства, Сванидзе категорически отверг.

«Он находился в своем бункере в Берлине, какая там Аргентина? Никакого даже намека на то, что эта версия может иметь отношение к реальности, нет. Это сказки Венского леса», – считает собеседник.

Сванидзе отметил, что в СССР могли допускать сценарий его побега, но, по мнению историка, нет абсолютно никаких свидетельств того, что Гитлер собирался бежать.

«Он считал себя фюрером германской нации, в голове у этого ужасного человека было представление о своей мессианской роли, и никуда бежать он не собирался, да и не мог. «Куда бы он бежал? Его физиономия была известна всему миру», – заметил историк.

Сванидзе также отметил, что какие-то действия для того, чтобы предотвратить возможность его побега, могли в СССР предприниматься, однако делалось это, по мнению историка, «просто так и на всякий случай».

Напомним, ФБР рассекретило документы, согласно которым после Второй мировой войны ведомство прорабатывало версию о побеге Гитлера.