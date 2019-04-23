США ожидали бегства Гитлера из Европы на подлодке

ФБР рассекретило документы, согласно которым после Второй мировой войны ведомство прорабатывало версию о побеге Гитлера.

Отмечается, что после падения Берлина в 1945 году Гитлер мог бежать в Аргентину на подводной лодке, где шесть аргентинских чиновников предоставили ему убежище в южной части Анд. Такую информацию сообщил один из сотрудников в головной офис ФБР, передает РИА Новости.

Тем не менее, в ФБР сочли эту информацию недостоверной и недоказанной. Руководство решило, что продолжать усилия по поиску Гитлера на основании этой информации невозможно.

Досье датируется 21 сентября 1945 года. Адольф Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Гитлер променял красную армию на нацизм.