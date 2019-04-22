Рубль вырос на дорожающей нефти

Рубль в понедельник утром начал уверенно расти по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.

Американская валюта сползает в район минимумов текущего года. Евро обновил минимум с апреля прошлого года, отмечает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.09 снижался на 28 копеек – до 63,77 рубля, курс евро – на 35 копеек, до 71,70 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник евро опускался до 71,65 рубля, обновив минимум за год.

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