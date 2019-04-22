Роскосмос предложил SpaceX помощь в расследовании аварии Dragon-2

Специалисты Роскосмоса готовы оказать Илону Маску и компании SpaceX помощь в расследовании аварии, произошедшей при наземных испытаниях системы аварийного спасения космического корабля Dragon-2, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«У Илона Маска достаточно технических средств и сил, чтобы сделать работу над ошибками. В случае обращения за технической консультацией к Роскосмосу корпорация готова оказать всестороннее содействие», – сказал РИА «Новости» Устименко.

Ранее компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Впервые в истории SpaceX испытания которые закончились взрывом и потерей корабля.