Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой

Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.

В субботу прошли дебаты, на которых выясняли отношения светские львицы, их вел телеведущий Андрей Малахов в эфире «Россия 1».

«Мы столько лет уже подкалываем друг друга. Я воспринимаю это как затянувшуюся шутку. У меня есть любимые игрушки. В этом смысле Анастасия Волочкова мой любимый персонаж в отечественном шоу-бизнесе. Она мне очень нравится», – рассказала Собчак в эфире ток-шоу, передает Vokrug.tv.

Она добавила, что балерина ее забавляет и кажется ей смешной.

«Она живет в своём мире, где она считает себя успешной балериной, где ей все завидуют», – заявила телеведущая.

«Я хочу, чтобы за меня в этой жизни говорила не громкость имени, а поступки, которые я совершала. Я понимаю, что многим, особенно тебе, Ксения, невозможно даже свыкнуться с мыслью, что я балерина, что все эти годы я своими сбитыми в кровь ногами зарабатываю себе на жизнь», – так ответила ей Волочкова.

В конце шоу речь зашла об их детях, после чего теледивы помирились и даже обнялись.

Дивы публично поссорились после выхода в эфир программы «Осторожно, Собчак», героиней которой была балерина. Волочкова заявила, что Собчак якобы без ее ведома проникла в ее комнату и стала изучать содержимое комода, в котором, как намекнула телеведущая, обнаружился фаллоимитатор.

Волочкова назвала такой поступок безнравственным, а саму телеведущую – «мерзавкой и воровкой». Кроме того, балерина указала на проблемы в личной жизни самой Собчак. После этого Ксения Анатольевна опубликовала закадровую съемку передачи с Волочковой, чтобы «разоблачить ложь» балерины.