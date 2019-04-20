Волочкова вызвала Собчак на дебаты

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.

«Обращаюсь к вам, Ксения Собчак! Вы в очередной раз пытались опозорить и оболгать меня в интернете! Вы думали, я все стерплю, промолчу и спрячусь? Нет!» – заявила балерина, опубликовав видеообращение к Собчак на своей странице в Instagram.

Волочкова заявила, что ее оружием будет правда и знаменитый шпагат.

«Госпожа Волочкова, я рада, что вы набрались смелости и решили выяснить наши отношения. Да, мои ценности не совпадают с вашими. И да, я не люблю пошлости. В отличие от вас, Анастасия Юрьевна я ни перед кем не встану на колени. Ну, и не сяду на шпагат тоже. Я принимаю ваш вызов. Наш поединок покажет, на чьей стороне правда», – ответила Собчак.

Соперницы встретятся в воскресенье, 20 апреля, на шоу Малахова «Привет, Андрей!».

Отметим, что стилистически вызов Волочковой очень напоминает обращение кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к Петру Порошенко сразу после первого тура выборов. Зеленский тогда предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе.

Дивы публично поссорились после выхода в эфир программы «Осторожно, Собчак», героиней которой была балерина. Волочкова заявила, что Собчак якобы без ее ведома проникла в ее комнату и стала изучать содержимое комода, в котором, как намекнула телеведущая, обнаружился фаллоимитатор. Волочкова назвала такой поступок безнравственным, а саму телеведущую – «мерзавкой и воровкой». Кроме того, балерина указала на проблемы в личной жизни самой Собчак. После этого Ксения Анатольевна опубликовала закадровую съемку передачи с Волочковой, чтобы «разоблачить ложь» балерины.

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