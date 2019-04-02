ВС признал отказ в рассмотрении иска о передаче мандата Грудинину законным

Верховный суд отклонил жалобу КПРФ на определение о возврате заявления об оспаривании действий ЦИК по отказу передачи мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину; напомним, главным основанием для отказа в передаче мандата стало наличие у него зарубежных счетов и офшора.

«Определение Верховного суда оставлено без изменения», – сообщили в пресс-службе суда, передает РАПСИ.

Ранее суд посчитал, что истец нарушил правила подсудности, обратившись с заявлением в ВС.

В иске КПРФ оспаривала результаты голосования членов ЦИК, которые 12 голосами против одного высказались за отказ передачи вакантного мандата Грудинину.

ВС пояснил, что высшая инстанция рассматривает в качестве суда первой инстанции, в частности, административные дела об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) ЦИК России, за исключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума.

Однако КПРФ фактически оспаривает действия ЦИК России, связанные с рассмотрением проекта о передаче вакантного мандата. Такое требование рассматривается районным судом в качестве суда первой инстанции, куда административный истец вправе обратиться с данным требованием, указывает ВС.

Напомним, СМИ сообщали, что Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, о которых выяснилось в ходе бракоразводного процесса бизнесмена с его супругой Ириной Грудининой.

Сама Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Грудинина опасается из-за несогласия бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат ее безопасность.