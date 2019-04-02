Убивавший женщин в Москве и на Украине маньяк приговорен

Обвиняемый в убийстве пяти женщин в Москве и Подмосковье Бахтиер Матякубов был приговорен к пожизненному заключению, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Матякубов, по версии следствия с января по апрель 2015 года в Москве и области выслеживал и нападал на женщин в безлюдных местах и убивал, передает РИА «Новости». Маньяк совершал преступления и днем и ночью.

Он наносил множество колото-резаных ран с характерным почерком, который установило следствие.

Преступника удалось вычислить при помощи «изучения детализаций мобильного телефона» и восстановления его передвижений и соотношения их с местами преступления.

Следователи также смогли установить его домашний адрес и одежду, на которой были следы крови жертв. Однако на этот момент подозреваемый скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что Матякубов скрывался на Украине, там он был задержан за совершение аналогичных преступлений. В декабре 2017 года его экстрадировали в Москву.

Экспертиза установила у него «эмоционально неустойчивое расстройство личности» и «личную неприязнь к лицам женского пола». Во время предварительного следствия подозреваемый полностью сознался во всех вменяемых ему преступлениях.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.