Российские ученые запланировали две экспедиции в Арктику до конца года

Ученые России планируют в 2019 году совершить на судах Российской академии наук (РАН) две экспедиции в Арктику, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

Сергеев рассказал, что в последнее время в Арктике происходят выбросы метана, которые связаны с изменением климата – с тем, что деградирует вечная мерзлота и освобождаются газогидраты, передает ТАСС.

«Все это привело к тому, что роль метана в происходящем глобальном потеплении может быть весьма существенной», – сказал глава академии.

Уже принята «программа целой серии арктических экспедиций». К примеру, «на судах РАН в этом году планируется две экспедиции с восточной стороны и с западной стороны по изучению Арктики».

Главные вопросы, которые намерены изучить ученые, – каким образом процессы, развивающиеся в Арктике, влияют на климат.

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