Власти Камчатки едва не засудили бизнесмена из-за 1 копейки

Бизнесмена Александра Иванова из Петропавловска-Камчатского едва не засудили за непогашенную задолженность в одну копейку по договору аренды земельного участка.

По словам бизнесмена, он получил официальное предупреждение от чиновников мэрии по почте, в котором говорилось, что если предприниматель не погасит долг в размере 0,01 рублей в 30-дневный срок, администрация будет вынуждена обратиться в суд, передает РИА Новости.

Сам Иванов понятия не имеет о происхождении задолженности за аренду, поскольку земельный участок давно выкуплен им в собственность.

«Не знаю, откуда взялся этот долг. Я заплатил одну копейку в счет долга и одну копейку пени, чтобы исключить дальнейшие разбирательства по данному вопросу. Но это не значит, что я этот долг признаю. Просто не хочется, чтобы чиновники тратили деньги налогоплательщиков», – сказал предприниматель.

Власти столицы Камчатки настаивают на своей правоте, поскольку не могут списывать долги независимо от их суммы.

По словам и. о. руководителя городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Ольги Пась, это обычный случай, только за первый квартал в адрес физических и юридических лиц-арендаторов было направлено более 1 тыс. таких типовых предупреждений.