Власти Камчатки едва не засудили бизнесмена из-за 1 копейки

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Для старой доктрины США найдено антироссийское применение

В конце 19 века США тоже изображали себя защитником латиноамериканцев от иностранных захватчиковФото: Monroe Doctrine/F. Victor Gillam
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «доктрина Монро» жива – то есть судьбу американских народов будут решать жители самого Западного полушария. Почему 70-летний Болтон вспомнил американскую геополитическую концепцию почти 200-летней давности – и при чем здесь Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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«Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

Наталья Холмогорова, правозащитник
Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
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Дмитрий Быков и портвейн «Анапа»

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Я желаю Быкову поскорее поправиться потому, что «Букера» ему, кажется, так и не дали. А ведь тоже давно пора. Он ведь и правда один из лучших журналистов и авторов нашей эпохи. Подробности...
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Если вы не продаетесь, это не значит, что на вас не зарабатывают

Алексей Алешковский, сценарист
Зачем нам мораль? Чтобы не убивать, не красть и не прелюбодействовать? Да бросьте! Может, чтобы возлюбить ближнего? Как бы не так. Мораль нам нужна для оправдания убийств, воровства, предательства и ненависти. Подробности...
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            Власти Камчатки едва не засудили бизнесмена из-за 1 копейки

            19 апреля 2019, 09:17

            Текст: Евгения Шестак

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            Бизнесмена Александра Иванова из Петропавловска-Камчатского едва не засудили за непогашенную задолженность в одну копейку по договору аренды земельного участка.

            По словам бизнесмена, он получил официальное предупреждение от чиновников мэрии по почте, в котором говорилось, что если предприниматель не погасит долг в размере 0,01 рублей в 30-дневный срок, администрация будет вынуждена обратиться в суд, передает РИА Новости.

            Сам Иванов понятия не имеет о происхождении задолженности за аренду, поскольку земельный участок давно выкуплен им в собственность.

            «Не знаю, откуда взялся этот долг. Я заплатил одну копейку в счет долга и одну копейку пени, чтобы исключить дальнейшие разбирательства по данному вопросу. Но это не значит, что я этот долг признаю. Просто не хочется, чтобы чиновники тратили деньги налогоплательщиков», – сказал предприниматель.

            Власти столицы Камчатки настаивают на своей правоте, поскольку не могут списывать долги независимо от их суммы.

            По словам и. о. руководителя городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Ольги Пась, это обычный случай, только за первый квартал в адрес физических и юридических лиц-арендаторов было направлено более 1 тыс. таких типовых предупреждений.


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